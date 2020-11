Regisseur Roland Emmerich feiert 65. Geburtstag

Roland Emmerich ist für gewaltige Szenarien bekannt. Sein Name steht für episches Katastrophenkino: „Stargate“ (1994), „Independence Day“ (1996), „Godzilla“ (1998), „The Day After Tomorrow“ (2004), „10.000 B.C.“ (2008) „2012“ (2009), „White House Down“ (2013) und „Independence Day: Wiederkehr“ (2016). Mit Spezialeffekten und gigantischen Plots legt Emmerich die Welt in Schutt und Asche, mal sorgen Aliens für die Apokalypse, mal schmelzen die Polkappen und New York versinkt in Wassermassen. Am 10. November feiert der Hollywood-Regisseur aus Stuttgart, der seit Jahrzehnten in Los Angeles lebt, seinen 65. Geburtstag.