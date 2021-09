Kelag-Lehrlinge feierten erfolgreichen Schulstart

Insgesamt 30 Jugendliche, darunter zwei Mädchen, starteten am Mittwoch in der Kelag-Lehrlingsschule in St. Veit ihre Lehre bei der Kelag und der Kärnten Netz. Die Ausbildung dauert drei Jahre, viele der Absolventen werden dem Kärntner Energieversorger danach als wichtige Fachkräfte erhalten bleiben.