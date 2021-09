„Tinder-Casanova“ betrog zwei Frauen um viel Geld

Der Verdächtige ist einschlägig vorbestraft und saß bereits in Haft. Seine offenbar unwiderstehliche Wirkung auf Frauen scheint sich der Welser (37) nun in zwei weiteren Betrugsfällen zunutze gemacht haben. Zwei Frauen fielen auf den spielsüchtigen „Tinder-Casanova“ herein und verloren dabei ein Vermögen von fast 300.000 Euro.