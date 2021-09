Symposium von 30 Kunstschaffenden in der „Müh“

Das 21. Kunstsymposium des eu art network findet gerade in der Cselley Mühle in Oslip statt. Nach „Ich bin nicht, was ich bin“ und „Ich ... Wir ... & die Anderen“ findet die Trilogie heuer mit dem Thema „Wer ist wir?“ seinen Abschluss. 18 bildende Künstler und 12 Musiker haben sich eine Woche mit dem Thema beschäftigt.