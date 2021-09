Dritter Geldautomat binnen fünf Tagen gesprengt

Zusammenhang mit Wien fraglich

Ein eindeutiger Zusammenhang mit den beiden Bankomat-Sprengungen im Wiener Bezirk Donaustadt am vergangenen Wochenende kann laut Entschärfungsdienst indes nicht hergestellt werden. Die Vorgangsweise der Täter sei eine andere gewesen, heißt es. In Wien wurde, wie berichtet, Samstag- und Sonntagfrüh bei zwei Geräten vermutlich Gas als Sprengmittel verwendet. Es waren die ersten Bankomat-Coups seit Mitte Juni, als in Eberndorf in Kärnten ein Geldautomat in die Luft gejagt worden war.