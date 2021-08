Zwei Dörfer und viele Konzerte bei Harley-Treffen

Bunter Progamm-Mix

Im Arneitz-Village eröffnen die Veranstalter schon diesen Samstag die Gastromeile sowie eine verkleinerte Form des Biker-Markts. Geparkt wird mit Auto oder Bike direkt davor in der „Turbokurve“. Den musikalischen Auftakt machen Meilenstein bereits am Donnerstag, im Tagestakt gefolgt von Rusty, Strongbow, Nashville, She’s Got Balls (eine AC/DC-Tributeband), Stahlmann und Monroes. Das detaillierte Programm ist auf camping-arneitz.at zu finden.