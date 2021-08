Luxusparfums - die Welt der Nischendüfte

Den passenden Nischenduft finden

Vor allem für Anfänger ist es nicht so einfach, einen passenden Duft zu finden. Es gilt, sich zunächst an Luxusdüfte zu gewöhnen. Wer die Möglichkeit hat, lässt sich eine Probe aushändigen und kann so den potenziell neuen Duft ausprobieren. Denn: Jeder Duft riecht an unterschiedlichen Menschen anders. Das gilt für günstige Parfums genauso wie für Nischendüfte von der Parfummarke Xerjoff oder anderen.