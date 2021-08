Tony Zawinul über Tod seines Bruders an Covid 19

Joe Zawinul war einer der einflussreichsten Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts. In einer neuen Episode von „Ohne Maulkorb mit Dolezal“ kommt es zum Wiedersehen mit Sohn Tony. Auch er hat den Rhythmus im Blut, spricht über zahlreiche Anekdoten aber auch über seinen Weg, der ihn in die ewige Stadt, Rom, verschlagen hat. Die Definition von Rassismus bestimmt einen Teil des Gesprächs. Tony Zawinul gibt aber zu nie über Hautfarbe nachgedacht zu haben. Auch in die familiären Strukturen gibt er exklusive Einblicke. „Mein Vater war Präsident, meine Mutter General“, so Zawinul und er spricht sehr berührend über den Tod seines Bruders an Covid 19.