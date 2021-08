Marte: „Schokolade kann so herrlich schmecken“

Torten in Sneaker-Form, Jedi-Ritter und Drachen

Sie kann einen Jedi-Ritter bauen oder einen Feuer speienden Drachen. Selten kommt sie, was die Geschicklichkeit betrifft, an ihre Grenzen. „Es gibt natürlich auch Wünsche, die ich nicht erfüllen kann, denn viele glauben, bloß weil sie es auf Instagram gesehen haben, müssten sie es jetzt auch sofort haben und zwar günstig. Einmal wollte jemand einen Nike-Turnschuh in Tortenform bestellen, der genau so aussehen musste wie der Schuh, den das Geburtstagskind bekommen sollte. Kein Problem, sagte ich, aber das braucht seine Zeit und hat auch seinen Preis. Die Ernüchterung kam schnell. Wenn Menschen das gelernte Handwerk, die Fertigkeiten und die Arbeitszeit nicht wertschätzen, dann macht mich das traurig.“