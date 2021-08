EU streicht USA von Liste sicherer Corona-Länder

150.000 Neuinfektionen in USA

In den USA werden derzeit täglich rund 150.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut der US-Gesundheitsbehörde landesweit bei 310. Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) stuft das Land bereits seit dem 15. August wieder als Hochrisikogebiet ein. Reisende aus den USA, die nach Deutschland einreisen, müssen nach aktuellem Stand für zehn Tage in Quarantäne, sofern sie nicht geimpft oder innerhalb der zurückliegenden sechs Monate von Covid-19 genesen sind. Die Quarantäne kann frühestens nach dem fünften Tag mit einem negativen Testergebnis beendet werden.