Fix: Hartbergs Horvath künftig ein Schwarz-Weißer

Der Transfer hatte sich angekündigt! Die Zukunft von Regisseur Sascha Horvath liegt nicht in Hartberg, sondern in Linz. Der Edeltechniker des steirischen Fußball-Bundesligisten wechselt dank einer Ausstiegsklausel in die Stahlstadt. Damit verlieren die Oststeirer, die zuletzt Ex-Sturm-Mann Donis Avdijaj an Bord holten, nach Flecker, Rep, Nimaga die nächste Stütze.