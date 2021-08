Ohlsdorfer Trinkwasserprozess wird neu verhandelt

Akteninhalte „vergessen“

Bei der Berufungsverhandlung schloss sich das Oberlandesgericht nun der Argumentation an, dass in der zweiten Verhandlung in Wels Akteninhalte aus dem ersten Prozess als zentrale Feststellungen im Beweisverfahren nicht vorgetragen worden seien. Deshalb wurde auch diese Urteile nun aufgehoben.