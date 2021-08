Brand zerstört in Mailand 20-stöckiges Hochhaus

Erinnerungen an Londoner Hochhausbrand

Der Vorfall erinnert an den verheerenden Grenfell-Hochhausbrand (Bild oben) in London mit 72 Toten. Bei dem Brand am 14. Juni 2017 hatten sich die Flammen in rasendem Tempo über die Außenverkleidung in dem 24 Etagen hohen Sozialbau ausgebreitet. Ein Kühlschrank hatte damals Feuer gefangen und den Brand ausgelöst.