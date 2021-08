Nach tödlichem Streit: Sohn verweigert die Aussage

Auch am Sonntag herrschte noch Unklarheit bezüglich des Motivs des Kirchbichlers (29), der am Samstagmorgen bei einem Streit seinen Vater (52) in Wörgl tödlich verletzt hatte. Der Verdächtige hat bei der ersten Einvernahme die Aussage verweigert. Am Samstag hatte er wegen Alkoholisierung nicht befragt werden können.