Grand Garage ist ein Spielplatz der Kreativität

Spaß ist der Antrieb, Innovation ist das Ziel - vereinfacht lässt sich so der Geist beschreiben, der in der Grand Garage der Tabakfabrik in Linz herrscht. In einem ehemaligen Tabaklager im Magazin-3-Gebäude betreiben Werner Arrich und Ruth Arrich-Deinhammer die Innovationswerkstatt, in der sich Künstler, Quereinsteiger und Firmen treffen. Mehr als 900 Mitglieder zählt die Grand Garage mittlerweile, die ein Spielplatz für Kreativität ist.