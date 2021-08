Texte im Rasen, Ringe im Fluss

ass kreatives Arbeiten nicht nur einem selbst, sondern auch anderen Freude bereitet, sah Marbod schon bei seiner Mutter, deren selbst gemalte Kärtchen in ihrem Bekanntenkreis Entzücken hervorriefen. Weniger entzückt waren dann die Juroren an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, die Marbod - vorerst - abblitzen ließen. „Ich kam mit meiner Mappe, ich hatte beim legendären Fritz Pfister in Bildnerischer Erziehung maturiert, und wurde nicht einmal zur Aufnahmeprüfung zugelassen“, erinnert er sich mittlerweile mit einem Lächeln an die etwas holprigen Anfänge. Also studierte Marbod erst Jus. Da ihn aber die Musen der Künste offensichtlich inniger geküsst hatten als Justitia, blieb er am Ball, absolvierte die „Angewandte“ schließlich mit Bravour und ist heute einer der bekanntesten Künstler des Landes.