„feel again“: Schminken für die Lebensfreude

Wohlfühlvormittage nun auch in OÖ, Wien und Graz

Seit dem Start der Initiative, die sich durch Sponsoren und Spenden finanziert, konnten mehr als 100 Mädchen und Frauen an kostenfreien Coachings im Burgenland und in Niederösterreich teilnehmen. Kurse wird es künftig auch in Oberösterreich sowie in Wien und Graz geben, zusätzlich werden Online-Workshops angeboten.