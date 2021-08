Ronaldo-Hammer: „Ein historisches Transferfenster“

PORTUGAL:

„Record“: „Das Comeback des Königs. Ronaldo kehrt nach zwölf Jahren und nach einem Tag voller Überraschungen auf seinen Thron bei Manchester United zurück.“

„O Jogo“: „Zurück ins Theater der Träume. Es war eine 180-Grad-Wende: Die Red Devils kommen aufs Feld und bringen den Portugiesen vom Weg Richtung City ab.“

„A Bola“: „Back to the future!“

„Diario de Noticias“: „Die verrückte Rückkehr von Ronaldo ins Old Trafford: Innerhalb weniger Stunden haben die Red Devils es geschafft, CR7 vom Erzrivalen City wegzulocken und damit die Fans in Ekstase zu versetzen.“

„Publico“: „“Planet Ronaldo„ kehrt ins Old Trafford zurück. Das Comeback bringt die Webseite von United zum Absturz.“

„Jornal de Noticias“: „Zurück in die Vergangenheit in Manchester. Ein Anruf von Ferguson war entscheidend, um dem Erzrivalen City den Star wegzuschnappen.“