Grünen Pass trotz Genesung und Impfung verweigert

Ärzte raten vor zweiter Impfung ab

Peter M. soll sich jetzt ein zweites Mal impfen lassen, davor raten die Ärzte aber ab. „Wie kann ich den Behörden endlich klarmachen, dass ich genesen und geimpft bin?“, fragt der verzweifelte Klagenfurter. „Ich habe schon einen Antikörper- und Neutralisationstest gemacht, die eine Covid-Erkrankung bewiesen haben. Aber das scheint wohl allen egal zu sein.“ Also bleibt Peter M. nichts anderes übrig, als sich regelmäßig testen zu lassen, wenn er ins Ausland fahren oder ein Lokal besuchen will. So wie ihm geht es offenbar auch vielen anderen.