Griessner Stadl zeigt zweite Jelinek-Uraufführung

Ein Scheusal im Nebel der Sprache

Elfriede Jelinek hat ihn 2004 für ein Hörspiel aus dem Kontext des Mammut-Romans herausgelöst und in einen gespenstischen Nebel gehüllt. Denn bei der Literaturnobelpreisträgerin ist dieser Moosbrugger nicht nur das Scheusal, sondern sie legt ihm auch all jene Stimmen in den Mund, die versuchen ihn zu verstehen: Ärzte, Medien und auch Künstler - sie alle wollen wissen, was diesen Mann getrieben hat und schieben mit ihren Spekulationen den „wahren“ Moosbrugger nur noch weiter ins Schleierhafte.