Jelinek-Uraufführung von steirischer Laiengruppe

Innovative Theatergruppe

Mit der Arbeit an Werner Schwabs „Die Präsidentinnen“ hat die Truppe aus Stadl an der Mur den Begriff Laientheater völlig neu definiert. Auch die Inszenierung von Goethes „Faust“ fiel aus dem üblichen Rahmen ländlicher Schwänke. Mit viel Engagement und jeder Menge Theaterblut in den Adern hat die Truppe höchst erfolgreich gezeigt, dass man auch in abgeschiedenen Regionen qualitativ hochwertiges, kluges und kritisches Theater machen kann. Kein Wunder, dass das Motto des Ensembles - es feiert heuer übrigens sein fünftes Jahr! - „Heimat.Kunst.Radikal“ lautet.