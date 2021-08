3-Hauben-Sushi mit Lecher Hüttenfeeling

Das Team des 3-Hauben-Gourmetrestaurants „Fritz & Friedrich“, das normalerweise in den Salzburger Bergen in Obertauern beheimatet ist, hat sich seit dem Beginn der Pandemie eine kreative Lösung einfallen lassen, um seine kulinarischen Künste unter das Volk zu bringen. So tourten sie in den letzten Monaten durch etliche Bundesländer und machte in den Küchen anderer Restaurants Halt oder waren mit einem Foodtruck unterwegs.