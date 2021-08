Covid-Maßnahmen in Schulen ++ Impflicht in den USA

Ab dem Herbst gelten in den Schulen neue Covid-Maßnahmen, die Opposition fordert die durchgehende Öffnung der Lehranstalten und in den Vereinigten Staaten steht eine Impfpflicht im Raum - das sind ihre Themen für die Krone-News mit Moderatorin Raphaela Scharf am Donnerstag, dem 26. August.