Japan: 1,6 Millionen Impfdosen aus Verkehr gezogen

Neuinfektionen in Japan auf Rekord-Niveau

Takeda erklärte, man bemühe sich, die vereinbarte Impfstoffmenge dennoch liefern zu können. Japan hatte insgesamt 50 Millionen Dosen von Moderna bestellt. Der Inselstaat muss derzeit Neuinfektionen in Rekordhöhe verzeichnen. Die grassierende Delta-Variante hat eine massive Corona-Welle ausgelöst, die Anzahl der neuen Fälle ist so hoch wie nie zuvor in der Pandemie. Es wurde ein Gesundheitsnotstand in 21 Regionen verhängt.