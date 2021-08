Dank Sesko: Salzburger Blitzstart gegen Bröndby

Was für ein Start für Red Bull Salzburg in das Play-off-Rückspiel für die Champions League. Nach nur zehn Minuten führen die Bullen mit 2:0. Im Gegensatz zum Hinspiel, in dem die Dänen früh in Führung gegangen waren, sorgen diesmal die Salzburger dafür, dass Bröndby zeitig in der Partie einen Rückstand hinterher rennen muss. Damit braucht der dänische Meister schon drei Tore, um sich in die Verlängerung zu retten.