Gleich fünf Feuerwehr-Babys in nur einem Jahr

Über den Kindersegen freut sich auch Jugendbetreuer Max Kastner, der selbst Papa wurde: „So viele Kinder hat’s eigentlich bei uns noch nie in so kurzer Zeit gegeben.“ Den Anfang machte Kastners Sohn Leo, der am 27. Dezember das Licht der Welt erblickte. Sechs Wochen später wurde Leonie geboren. Ende Juli kam die kleine Marlene (Foto) zur Welt und vergangenen Sonntag landete der Storch erneut bei Baby Annabelle. Und Ende September steht schon wieder eine Geburt an und der Storch muss erneut fliegen. Eine reife Leistung, bei nur 80 aktiven FF-Mitgliedern...