Auktion: Catherine Deneuve versteigert ihre Schuhe

Frankreichs Leinwandstar Catherine Deneuve (77) versteigert für einen guten Zweck ihre Schuhe. Der Erlös komme den „Restaurants des Herzens“ (Restos du Coeur) zugute, das Nahrung und Kleidung an Bedürftige verteilt, wie das Auktionshaus Artcurial am Mittwoch in Paris mitteilte. Unter den Hammer kommen fast 125 Pumps, Sandalen und Stiefel der bekanntesten Marken, die Deneuve auf dem roten Teppich und bei anderen Events trug.