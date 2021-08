Zauner schafft Platz für Urlauber und Mitarbeiter

Wolken und Sonne wechseln am Himmel, Parkplätze in der Innenstadt von Bad Ischl sind Mangelware, viele Urlauber sind da. „Es ist Ischl-Wetter“, sagt Philipp Zauner, der die Café-Konditorei Zauner führt. Nicht nur die Backöfen laufen auf Hochtouren, auch in puncto Bauprojekten geht’s beim Traditionsbetrieb rund.