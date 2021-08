Wolfsberger während intimem Chat mit Geld erpresst

Bild von hungernden Kindern gezeigt

Da der Mann der Forderung nicht nachkommen wollte, wurde ein reduziertes Angebot in Höhe von 5000 Euro ausgesprochen, doch auch dieses schlug er aus. „In weiterer Folge wurden ihm Bilder übermittelt, die hungernde Kinder in Afrika zeigen, um vielleicht so noch eine Geldsumme zu entlocken“, so der Beamte weiter.