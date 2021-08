Rekord-Projekt hat noch viele Etappen vor sich

Turbine hoch wie Kirche

Zur „grünen Batterie“ gehört ein Speichersee auf 916 Metern Seehöhe, der bis zu 60 Meter tief sein wird. Das Wasser dafür kommt aus dem Traunsee. Für den See wird ein Areal der von Georg Schöppl geführten Bundesforste gepachtet. Die Turbine, die in den Berg kommt, ist übrigens so hoch wie die Kirche in Ebensee. „Wir sollten nicht nur von der Energiewende träumen, sondern sie auch umsetzen - wir werden noch mehr solche Projekte brauchen“, betonte Staatssekretär Magnus Brunner.