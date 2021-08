Bagger sind am Campus Rotkreuz aufgefahren

In Lustenau wird gebaut, ganz konkret am neuen Campus Rotkreuz. Dort sollen in einer ersten Bauetappe ein neuer Kindergarten errichtet und die Volksschule saniert werden. Derzeit machen Bagger den alten Gebäudebestand dem Erdboden gleich. Bereits am 20. September soll mit dem Neubau des Campus begonnen werden.