28 Millionen Euro für hochmodernes Logistikzentrum

Fertigstellung in sieben Monaten

Auf dem 64.000 Quadratmeter großen Areal entsteht ein 31.500 Quadratmeter großer Bau, der sich in kleinere Einheiten unterteilen lässt. Es gibt über 100 Stellplätze für Lkw und Pkw. In sieben Monaten soll die Immobilie schlüsselfertig übergeben werden.