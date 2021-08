Diebe in Klagenfurter Firmengelände eingebrochen

In der Nacht auf Montag brachen unbekannte Diebe in ein Firmenareal in Klagenfurt ein. Dort stahlen sie Schallungsplatten, Deckenuntersteher und rund 400 Liter Diesel. Die Beute luden die Täter auf einen am Gelände abgestellten Anhänger. Der Anhänger wurde in das nahe gelegene Waldstück geschoben, woraufhin die Beute in weitere Fahrzeuge verladen wurde. Den Anhänger ließen die Unbekannten im Wald zurück.