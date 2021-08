Weiter Verwirrung um Bäume in der Kroatengasse

Streit um Detailpläne

Alles im grünen Bereich könnte man meinen, doch nun sickerte durch, dass die Verkehrsplanung alles andere als glücklich über das Projekt sei. Es fehle die Detailschärfe in den im Juli übergebenen Plänen. So sollen noch Informationen zu den Themen „Umgang mit der Bewässerung“, „Beleuchtung“, „Leitungsführung“ oder „Beleuchtung“ nicht nachgereicht worden sein. FP-Stadtvize Markus Hein: „Ich habe mit diesem Projekt absolut nichts zu tun, wurde nicht involviert.“ VP-Stadtvize Bernhard Baier zeigt sich verwundert: „Alle Informationen zum Projekt ergingen am 17. Juni an Heins Büro. Und nicht erst in seiner Abwesenheit wurde alles erhoben, stand der Planer mit allen Stellen im Austausch. Für mich ist alles auf Schiene.“