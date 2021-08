Salzburgs bekanntester Imbiss hat nun tageweise zu

Wer heute Lust auf ein Bosna hat, steht beim Balkan-Grill vor verschlossenen Türen. Der Imbissstand im Stockhamer Durchhaus zwischen Getreidegasse und Universitätsplatz hat ab sofort Montag und Dienstag geschlossen. „Wir brauchen dringend ein bis zwei neue Arbeitskräfte“, sagt Besitzer Hans Walter. Der Personal-Engpass in der Gastronomie macht damit auch vor Salzburgs bekanntestem Imbissstand nicht Halt. „Zur Festspielzeit ist das doppelt bitter. Die Stadt ist voll, das wär ein super Geschäft“, sagt Walter. In der Tat: Am Montag standen unzählige Menschen, meist Touristen, vor dem geschlossenen Imbiss – in der vergeblichen Hoffnung, dass der Balkan-Grill doch noch aufsperrt.