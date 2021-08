Rublew abgefertigt! Zverev-Triumph in Cincinnati

Olympiasieger Alexander Zverev hat das Masters-Tennisturnier in Cincinnati gewonnen und geht damit als einer der Favoriten in die anstehenden US Open. Der Deutsche siegte am Sonntag im Finale gegen den Russen Andrej Rublew in nur 59 Minuten 6:2,6:3. „Ich habe mein erstes Match hier vor vier Tagen gewonnen, jetzt habe ich den Titel. Es war eine unglaubliche Woche“, sagte Zverev. Er hatte vor dieser Auflage des Turniers sämtliche Matches im Hauptfeld in Cincinnati verloren.