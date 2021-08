Salzburgarena als eSport-Tempel

Dutzende Bildschirme, eine riesige Bühne, zahlreiche Stände mit den angesagtesten Computerspielen, garniert mit Show-Turnieren verwandelten am Samstag die Salzburgarena im Messezentrum in ein Mekka für die eSportler. „Die Spieler wollen sich auch physisch und nicht nur im virtuellen Raum treffen“, berichtet Messe-Geschäftsführer Alexander Kribus beim Lokalaugenschein der „Krone“. Unter der Marke „Level Up“ wurde das Event durchgeführt – eine Eigenveranstaltung des Messezentrums. „Der eSport hat eine riesige Community und wird immer beliebter. Daher haben wir den Schritt gewagt und die eigene Veranstaltung mit viel Energie erschaffen“, so Kribus, der zahlreiche Partner mit an Board holte. So verlegte etwa die Salzburg AG eine 10 Gigabit-Leitung, um einen ruckelfreien Spielspaß für die Besucher zu garantieren.