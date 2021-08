Blockabfertigung als Variante für ganze A10

Tiroler Lkw-System könnte Vorbild sein

Schnöll (siehe Interview) könnte sich sogar ein Pkw-Dosier-System an der Grenze vorstellen. Quasi eine Blockabfertigung für die Tauernautobahn. Tirol betreibt dieses System bereits für die Lkw, damit das Inntal nicht durch die Brummis überlastet wird. „Dabei müsste natürlich eine Zahl gefunden werden, ab wann das System aktiviert wird, damit es zu keinen Überlastungen kommt“, so Schnöll. Sprich: Befindet sich eine gewisse Anzahl an Autos auf der A10, wird die Ampel am Walserberg auf Rot geschalten, so wie es noch vom Tauerntunnel in Erinnerung ist.