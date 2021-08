Melissa Joan Hart trotz Impfung an Corona erkrankt

Melissa Joan Hart, die als Hexe Sabrina in den 90ern große Erfolge feiern konnte, verriet ihren Fans gerade auf Instagram, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Das sei besonders ärgerlich, da sie eigentlich schon längst geimpft sei, so die 45-Jährige in dem Clip. Dennoch sei sie jetzt erkrankt, fühle einen Druck auf der Brust und habe Atembeschwerden.