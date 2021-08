Europa-Park Rust: Aufregung um Impfstatus-Bändchen

Der Europa-Park Rust im deutschen Baden-Württemberg hat für Aufregung unter den Besuchern und in den sozialen Medien gesorgt: An die Gäste wurden je nach Impfstatus verschiedenfarbige Bändchen verteilt. Dabei erhielten Ungeimpfte farbige Armbänder, Genesene und Geimpfte weiße. Nach den Protesten zogen die Betreiber die Regelung wieder zurück - man habe „niemanden visuell an den Pranger stellen wollen“, heißt es.