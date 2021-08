Jörg Siebenhandl: „Ganz glücklich bin ich nicht“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Wir haben uns eine gute Ausgangslage geschaffen in einem sehr, sehr intensiven Spiel. NS Mura hat uns wieder gezeigt, dass es eine extrem starke Mannschaft ist. Sie haben sehr früh geführt - da großen Respekt an meine Mannschaft, wir haben uns dadurch überhaupt nicht verunsichern lassen, haben unser Spiel durchzuziehen probiert. Das ist uns über weite Strecken sehr gut gelungen. Vor allem die ersten 70 Minuten hatten wir das Spiel, denke ich, schon klar im Griff - obwohl es von den Torchancen ausgeglichen war. Die letzten 20 Minuten war es dann ein völlig anderes Spiel, da war NS Mura drückend überlegen. Da haben wir uns in ein paar Dingen nicht mehr so intensiv, nicht mehr so energisch verhalten. Da hat man gesehen, welche Qualität auch unser Gegner hat. Ich bin zufrieden mit dem Auftritt. Die letzten 20 Minuten dürfen wir als Lehre mitnehmen ins Rückspiel. Ich muss meinen Tormann loben, der hat das gute Ergebnis dann wirklich festgehalten in der Schlussphase.“