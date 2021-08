Rita Ora feierte ihren Schatz im sexy Nacktkleid

In einem Radiointerview schwärmte die Musikerin zudem von ihrer neuen Liebe. Taika und sie seien auf einer Wellenlänge, lachte Ora und erklärte, dass sie die Zeit bei ihm in Australien sehr genossen habe. Sie sei dort „einfach an einem sehr glücklichen Ort“ gewesen und habe zudem die vielen Vorteile in Down Under, etwa den vielen Sonnenschein und die Natur, ausgekostet.