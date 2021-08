Filmstar Mischa Barton auf Kur am Wörthersee

Ein Hollywood-Star ist auf Kur am Wörthersee - Mischa Barton ist im Vivamayr-Hotel zu Gast. Zwischen 2003 und 2007 war die Engländerin in der beliebten Serie „O.C., California“ zu sehen. Barton, die auch in „Notting Hill“ mit Hugh Grant und Julia Roberts mitspielte, verbrachte bereits mehrere Urlaube in Kärnten.