Bürgerbefragung: Neuer Stadtkern für Oberwart

Teilnahme per Postkarte

Eine Teilnahme ist durch eine an alle Haushalte versandte Postkarte möglich. Diese kann in eigens dafür vorgesehene Briefkästen im Stadtpark, im Ober- sowie im Untertrum und im eo eingeworfen werden. Ideen werden aber auch online unter gestalte-oberwart.at gesammelt. Am 10. September ist außerdem ein Ideen-Pavillon geplant.