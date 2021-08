Stöger in CL-Quali: „Brauchen zwei Topleistungen“

„Wollen in die Champions League“

„Wer im Play-off steht, will auch in die Champions League“, so Stöger vorm heutigen Hinspiel in Bern, „wir müssen wieder zwei Topleistungen bringen wie in der Runde zuvor gegen Slavia Prag.“ Die Generalprobe gelang Ferencváros, in der Meisterschaft gab es ein 4:1 gegen Mezökövesd.