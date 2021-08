Stöger mit Ferencvaros in CL-Quali: Ab 21 Uhr LIVE

Gelungene Generalprobe

Die Austria führte Stöger 2013 zwar zum bisher letzten Meistertitel, erlebte die erfolgreiche CL-Quali der „Veilchen“ im Sommer danach aber nicht mehr am Verteilerkreis, sondern bereits in Köln. Bei Ferencvaros soll es nun so weit sein, „Fradi“ präsentiert sich in guter Frühform. Fünf Siege in sechs CL-Qualipartien (Torverhältnis 13:3) stehen zu Buche, angesichts des 2:0-Heimsiegs über Slavia Prag in der 3. Qualirunde konnte man sich auswärts auch ein 0:1 leisten. Und nach dem Liga-Fehlstart gegen Kisvarda (1:2), lieferte man am Samstag beim 4:1 über Mezökövesd eine gelungene Generalprobe.