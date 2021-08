Krypto-Betrug: Frau verlor mehrere Tausend Euro

Am Mittwoch erstattete die Klagenfurterin auf der Polizeiinspektion Landhaushof in Klagenfurt persönlich Anzeige. Sie gab an, am 2. August eine Werbung über eine bekannte Krypto-Währungs-Finanzierung gesehen zu haben. Daraufhin hat sie die angegebene Telefonnummer kontaktiert und anschließend mehrere Hundert Euro überwiesen. Der Frau wurde ein Gewinn von 44.000 Euro zugesagt.