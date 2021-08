Das UEFinanzamt

Das UEFinanzamtKürzlich hat es eine Meldung bis in die Hauptnachrichten des Deutschen Fernsehens geschafft, die besagt, Lionel Messi würde bei seinem neuen Verein PSG ein Jahressalär in Höhe von 40 Millionen Euro beziehen. Das Ganze netto, was wiederum heißt, dass der Verein aus dem 24. Quartier im 6. Arrondissement bei einem derzeitigen Spitzensteuersatz von 49 % plus 3 % Reichensteuer (parbleu!), wie ihn die Direction Générale des Impôts (DGI) vorgibt, jedes Jahr 83.333.333 Euro und 33 Cent in die Hand nehmen muss (alles was mit Sozialversicherung und so zu tun hat, lassen wir der Einfachheit halber mal außen vor), damit der Herr Messi, le pauvre, nicht allabendlich greinend vor seinen Kontoauszügen sitzt.