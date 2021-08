Probleme mit dem Trinkwasser in drei Gemeinden

Im letzten Herbst hielt eine rätselhafte Trinkwasserproblematik große Teile von Steyr monatelang in Atem. Bleibt zu hoffen, dass in St.…Konrad und Gschwandt die Situation schneller geklärt ist. St.…Konrads VP-Ortschef Herbert Schönberger ist davon überzeugt: „Wir liegen ganz wenig über dem Grenzwert. Das kommt immer wieder einmal bei Starkregen vor. Wir haben sofort die Chlorierung eingebaut und sind mit dem Bus durch den Ort gefahren, um die Menschen darüber zu informieren, dass sie vorerst das Wasser abkochen sollten. Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende der Woche das Wasser wieder freigeben können.“ Darauf hofft auch Friedrich Steindl, VP-Bürgermeister in der Nachbargemeinde Gschwandt, die ebenso betroffen ist.