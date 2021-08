Bietet sich Cristiano Ronaldo Manchester City an?

Spiel der Scheichs

Freie Bahn also für Manchester City? Scheich Mansour bin Zayd Al Nahyan von den Emiraten hat jetzt auf jeden Fall die Gelegenheit, seinem katarischen Pendant, Tamim bin Hamad al-Thani (oben im Bild) nachzuziehen. Vor einem Jahr stand er kurz davor, Leo Messi zu verpflichten. Jetzt könnte er den fünffachen Weltfußballer Ronaldo nach Manchester holen. Ronaldos Agent Jorge Mendes weiß, dass PSG die einmalige Gelegenheit nützen will, sowohl Messi als auch Ronaldo in seinen Reihen zu haben. Kein Zufall also, dass er sich jetzt an Manchester City nähert. So kann man das meiste Geld aus diesem Geschäft rausholen.